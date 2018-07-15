Килиан Мбаппе – третий тинейджер в истории, который сыграет в финале ЧМ

Страйкер сборной Франции Килиан Мбаппе станет третьем тинейджером в истории футбола, который выйдет на поле в финале чемпионата мира. Возраст Мбаппе в день финала – 19 лет и 207 дней.

Первым тинейджером в истории, вышедшим на финал ЧМ, стал Пеле: в 1958 году он сыграл в матче против Швеции в возрасте 17 лет и 249 дней. Защитник сборной Италии Джузеппе Бергоми появился в финале-1982 в возрасте 18 лет и 201 дня.

В финальной игре 1958 года 17-летний Пеле оформил дубль, Бразилия победила – 5:2.

Бергоми и Италия выиграли в решающем матче у немцев – 3:1.

Угадай победителя сегодняшнего финала тут.

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