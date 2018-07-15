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Франция никогда не проигрывала, если Погба и Канте выходили в старте. Сегодня – как раз такой случай
С такой полузащитой очень сложно проиграть.
Если полузащитники сборной Франции Поль Погба и Н'Голо Канте вместе выходили в стартовом составе, «трехцветные» никогда не проигрывали: 14 побед, 4 ничьи, 0 поражений.
На финальный матч чемпионата мира-2018 против сборной Хорватии и Погба, и Канте вышли в старте. Следить за матчем можно здесь.
- Погба на ЧМ-2018 отыграл 5 матчей и не отметился результативными действиями.
- Канте отыграл на турнире 6 матчей и тоже обошелся без голов и ассистов.
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