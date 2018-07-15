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Марио Манджукич – первый игрок в истории, забивший автогол в финале ЧМ
Положил победный в полуфинале, но теперь стал неудачником.
Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич открыл счет в финальном матче чемпионата мира против Франции, забив гол в свои ворота.
Манджукич стал первым игроком в истории турнира, забившим автогол в финальном матче.
В полуфинальной игре с англичанами Манджукич забил победный мяч и вывел «шахматных» в финал.
- На пути к решающему матчу хорваты разобрались с Данией, Россией и Англией.
- Франция в 1/8 финала обыграла Аргентину, в 1/4 – Уругвай, а в 1/2 – Бельгию.
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