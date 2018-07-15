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Нестор Питана назначил пенальти в ворота хорватов, посмотрев повтор. Технология VAR работает

Питана назначил пенальти в ворота хорватов, посмотрев повтор. Технология VAR работает
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Фол был – значит справедливость торжествует.

Чемпионат мира в России со всех сторон получается историческим: в финале турнира впервые был назначен пенальти с помощью технологии VAR.

В конце первого тайма игры между Францией и Хорватией полузащитник «шахматных» Иван Перишич подыграл рукой после подачи углового, но главный арбитр Нестор Питана этого не заметил. Однако затем аргентинец посмотрел повтор, убедился, что нарушение правил было, и назначил одиннадцатиметровый.

  • Пенальти реализовал форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, Франция повела в счете – 2:1.
  • Гризманн забил четвертый мяч на турнире.

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