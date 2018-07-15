Pussy Riot выбежали на поле во время финала

Четверо участников панк-рок группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира между Францией и Хорватией.

Они сделали это в рамках акции «Милиционер вступает в игру». На страничке в Facebook группа сообщила, что требует освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в России.

Финальная игра ЧМ прошла в «Лужниках». Но футбол на этом не умер.

Pussy Riot выбежали на поле на 52-й минуте матча при счете 2:1 в пользу французов.

Будь в контакте со спортом