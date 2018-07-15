twitter

Pussy Riot выбежали на поле во время финала

Pussy Riot выбежали на поле во время финала
Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Такое же громкое событие, как сам матч.

Четверо участников панк-рок группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира между Францией и Хорватией.

Они сделали это в рамках акции «Милиционер вступает в игру». На страничке в Facebook группа сообщила, что требует освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в России.

  • Финальная игра ЧМ прошла в «Лужниках». Но футбол на этом не умер.
  • Pussy Riot выбежали на поле на 52-й минуте матча при счете 2:1 в пользу французов.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Дегенкольб оборачивался, оборачивался, оборачивался, оборачивался, а потом выиграл 9-й этап

02:11
Популярные видео
«Ты не можешь назвать их все». Зрители Уимблдона отвечают на вопросы о ЧМ в России
 258 просмотров2 ч
Волшебные комбинации и голы игроков «Ди Си». После просмотра никто не скажет, что MLS – двор-лига
1 118 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться