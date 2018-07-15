Франция – чемпион мира!

Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финальном матче сборную Хорватии – 4:2.

Голами в составе французов отметились Марио Манджукич (автогол), Антуан Гризманн (с пенальти), Поль Погба и Килиан Мбаппе. За хорватов забивали Иван Перишич и Манджукич.

Счет в матче открыл Марио Манджукич, отправив мяч в свои ворота. Хорваты быстро отыгрались: Иван Перишич сделал счет равным. До перерыва французы забили еще: отличился Антуан Гризманн с пенальти. Это первый 11-метровый в финалах ЧМ, назначенный с помощью видеоповтора.

Во втором тайме Поль Погба и Килиан Мбаппе довели счет до крупного, но Марио Манджукич сократил отставание в счете, но на большее хорватов не хватило.

Чемпионами мира в составе сборной Франции стали Уго Льорис, Стив Манданда, Альфонс Ареоля, Бенжамен Павар, Преснель Кимпембе, Рафаэль Варан, Самюэль Умтити, Адиль Рами, Джибриль Сидибе, Люка Эрнадес, Бенджамен Менди, Поль Погба, Тома Лемар, Корентен Толиссо, Н'Голо Канте, Блез Матюиди, Стивен Нзонзи, Набиль Фекир, Флориан Товен, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Усман Дембеле

На пути к финалу хорваты выбили Данию, Россию и Англию. Французы перед решающим матчем обыграли Аргентину, Уругвай и Бельгию.

Франция стала двукратным чемпионом мира. Первый раз «трехцветные» победили на турнире в 1998 году.

Будь в контакте со спортом