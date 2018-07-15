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Харри Кейн выиграл «Золотую бутсу»

Кейн выиграл «Золотую бутсу»
Eurosport

50 мин. назад

Оторвался на Тунисе и Панаме.

Форвард сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2018 с шестью голами.

Кейн забил 2 мяча в ворота Туниса, 3 – в ворота Панамы, а также забил один гол в игре против Колумбии. 3 мяча из шести Кейн забил с пенальти.

По 4 мяча на ЧМ забили Денис Черышев (Россия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия) и Антуан Гризманн (Франция).

  • Чемпионом мира стала Франция, второе место заняли хорваты.
  • Бронзу забрала сборная Бельгии.

Кейн получил самую позорную «Золотую бутсу» в истории. «Реал» и «МЮ» его не купят

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