Франция – чемпион мира. И это главный провал турнира в России

У французов самый дорогой состав на планете по рейтингу Transfermarkt.

За них играют лучший тинейджер мира, самый крутой опорник на Земле, самый дорогой ЦПЗ галактики и самый увлеченный геймер в Fortnite среди футболистов.

У них самая мощная физика, самая длинная скамейка и самый везучий защитник Умтити, при котором его ребята просто не проигрывают.

Им досталась самая предсказуемая, ровная и откровенно слабая группа.

Во всех матчах плей-офф они были фаворитами. В финале – тоже.

ФранцияGetty Images

Теперь Франция – чемпион мира. Кубок достался до противного могучей, расчетливой, грамотной и хитрой команде.

За этот месяц они не выиграли только тот матч, который можно было сбрасывать к 0:0 – Дешам так и поступил. Тьфу.

Чемпионство Франции – худший, скучнейший итог российского ЧМ.

Хорваты привезли на турнир самую бешеную сборную и самого милого президента. Бельгийцы чертили самые красивые комбинации. Бразильцы круче всех катались по газону. Россия лучше всех перекрывала доступ в штрафную. Англия тщательнее всех отработала стандарты. Швейцарцы шедеврально улетали клевать печень Прометея. Аргентинцы, испанцы и немцы выясняли, кто облажается жестче всех – заслуженно победили чемпионы мира, зато испанцы накопили больше всех пасов.

У Мексики, Перу и других латиноамериканцев были лучшие фанаты. У японцев – самые воспитанные болельщики. У исландцев – самые отрепетированные чанты. У Панамы – самая искренняя радость после гола.

Но победила Франция. Тупо потому что она самая сильная.

ФранцияGetty Images

И этот факт самым безжалостным образом уничтожает любую надежду на чудо. Чемпионат мира в России был сказкой.

Но его финал – нет.

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