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Лука Модрич выиграл «Золотой мяч» ЧМ

Модрич выиграл «Золотой мяч» ЧМ
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 32 мин. назад

Заслужил.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира и получил «Золотой мяч».

Ранее награду выигрывали такие футболисты, как Диего Марадона, Пеле, Лионель Месси, Зинедин Зидан и Роналдо.

Сборная Хорватии с Модричем в составе вышла в финал, где уступила французам – 2:4.

  • Модрич сыграл во всех семи матчах сборной Хорватии на турнире. На счету Луки 2 гола и один ассист.
  • Ранее в сезоне-201718 Модрич выиграл Лигу чемпионов, выступая за «Реал».

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