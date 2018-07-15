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Лука Модрич выиграл «Золотой мяч» ЧМ
Заслужил.
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира и получил «Золотой мяч».
Ранее награду выигрывали такие футболисты, как Диего Марадона, Пеле, Лионель Месси, Зинедин Зидан и Роналдо.
Сборная Хорватии с Модричем в составе вышла в финал, где уступила французам – 2:4.
- Модрич сыграл во всех семи матчах сборной Хорватии на турнире. На счету Луки 2 гола и один ассист.
- Ранее в сезоне-201718 Модрич выиграл Лигу чемпионов, выступая за «Реал».
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