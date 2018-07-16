Финал ЧМ в России – лучший в истории. Спорить глупо

«А-а-а-а!» – заголовки французских газет сегодня вечером, завтра утром и в ближайшую неделю будут выглядеть примерно так.

Обычно главный матч четырехлетия позорит все, что было до него – в этот раз вышло по-другому. Такой финал – нечто очень счастливое и слезное. Не было скуки как в 2010-м и явной сюжетной линии как в 2014-м. Финал-2018 – про антураж, игру и драйв, которые не свойственны главным матчам.

Сборная Хорватии провела турнир на запредельном уровне и была прекрасна даже когда получила четыре банки от самого циничного чемпиона мира последних лет. Модрич доказал, что у Месси и Роналду есть соперник в битве за «Золотой мяч». Неожиданный участник финала, прошедший голливудский путь, проиграл. Это драматично, больно и очень жизненно. Хорваты выбросили легкие, выплюнули другие внутренние органы, но уступили.

Два последних финала чемпионата мира прошли без голов в основное время. Испания и Голландия разошлись после мяча Иньесты на 116-й минуте, Германия и Аргентина – после удара Гётце на 113-й. Нервы, стойкость и железная хватка – круто, но фестиваль, который устроили Хорватия и Франция, запомнят навсегда. Впервые с 1966 года в финале залетело шесть мячей, но матч в «Лужниках» – это нечто выдающееся в плане реализации.

Качество игры – последнее, что обсудят люди, когда отойдут от финала. Франция и Хорватия сыграли в футбол, но сделали это не в лучшем стиле. ЧМ-2018 запустил тренд на розыгрыш стандартов. Франция усвоила его лучше и дважды забила с их помощью. Финал ЧМ еще раз подтвердил важность нахождения в одной консистенции с модой.

Многие симпатизировали Хорватии. В качестве благодарности за чудо-2007 и выход сборной Хиддинка на Евро. Потому что проиграть чемпионам приятно, потому что по любым другим причинам. Людей не остановила выходка Домагоя Виды (это хорошо, политический подтекст в футболе – фи), скандирование «Слава Украине» на полуфинале против Англии и вообще ничего. Они презирали Францию за стиль, ставили на Хорватию и ждали, что «шашечные» распишутся в летописях победителей ЧМ.

ЧМ-2018 – это про видеоповторы. Нестор Питана поставил пенальти за игру рукой в штрафной, впервые активировав опцию видеопросмотра в финале ЧМ. Если наши глаза видели одну и ту же картинку, пенальти был. Идиотских споров о судействе не будет.

Если игру рукой в штрафной можно было не рассмотреть или неправильно истолковать, то восхождение суперзвезды футбола будущего Килиана Мбаппе не заметить было невозможно. Паренек стал вторым после Пеле автором гола на ЧМ до достижения 20 лет. Англичане называют это тинейджер. В России сказали бы юнец. Юнец, который принес Франции титул, хотя на момент первой победы «трехцветных» даже не родился. Молодость не только прощает все, но и творит великие дела.

Финал чемпионата мира в России – лучший матч года. По качеству игры были игры симпатичнее, но неожиданности исхода – тем более, но финал самого яркого ЧМ в истории полностью соответствовал ощущениям всего месяца. Яркость, эмоциональность, драйв, счастье – главный матч вобрал все то, что сделало Россию центром мира.

А теперь – Vive la France. Гуляй, Париж, и празднуй Франция. Чемпионат мира прошел у нас дома, и он был прекрасен.

Франция – Хорватия – 4:2