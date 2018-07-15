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Несколько фото забега Pussy Riot по полю во время финала ЧМ

Несколько фото забега Pussy Riot по полю во время финала ЧМ
Eurosport

1 час назад

Футболисты не впечатлились.

Во втором тайме финала чемпионата мира между Хорватией и Францией на поле выбежали участники группы Pussy Riot: Петр Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Ника Никульшина.

Они оделись в полицейскую форму, а акцию назвали «Милиционер вступает в игру».

Раз!

Pussy Riot

Pussy RiotGetty Images

Два!

Pussy Riot

Pussy RiotGetty Images

Три!

Pussy Riot

Pussy RiotGetty Images

Четыре!

Pussy Riot

Pussy RiotGetty Images

Пять!

Pussy Riot

Pussy RiotGetty Images

Пятюня!

Pussy Riot

Pussy RiotGetty Images

  • В финале сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2.
  • Лучшим игроком турнира стал Лука Модрич.

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