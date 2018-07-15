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Несколько фото забега Pussy Riot по полю во время финала ЧМ
Футболисты не впечатлились.
Во втором тайме финала чемпионата мира между Хорватией и Францией на поле выбежали участники группы Pussy Riot: Петр Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Ника Никульшина.
Они оделись в полицейскую форму, а акцию назвали «Милиционер вступает в игру».
Раз!
Pussy RiotGetty Images
Два!
Pussy RiotGetty Images
Три!
Pussy RiotGetty Images
Четыре!
Pussy RiotGetty Images
Пять!
Pussy RiotGetty Images
Пятюня!
Pussy RiotGetty Images
- В финале сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2.
- Лучшим игроком турнира стал Лука Модрич.
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