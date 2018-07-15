«Этот человек – один из величайших лидеров». Конор Макгрегор сделал снимок с Владимиром Путиным

Ирландский боксер Конор Макгрегор сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным в день финального матча чемпионата мира.

«Сегодня меня пригласили на финал чемпионата мира в качестве гостя президента России Владимира Путина. Этот человек является одним из величайших лидеров нашего времени и для меня было честью присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним.

Для меня это большая честь, господин Путин. Спасибо и поздравляю вас с сумасшедшим чемпионатом мира. Россия, вперед!» – написал Конор в инстаграме.

Победу в финале одержала сборная Франции – 4:2.

Осенью Хабиб должен подраться с российским боксером Хабибом Нурмагомедовым.

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