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«Этот человек – один из величайших лидеров». Конор Макгрегор сделал снимок с Владимиром Путиным

«Этот человек – один из величайших лидеров». Конор сделал снимок с Путиным
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Мужественное фото.

Ирландский боксер Конор Макгрегор сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным в день финального матча чемпионата мира.

«Сегодня меня пригласили на финал чемпионата мира в качестве гостя президента России Владимира Путина. Этот человек является одним из величайших лидеров нашего времени и для меня было честью присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним.

Для меня это большая честь, господин Путин. Спасибо и поздравляю вас с сумасшедшим чемпионатом мира. Россия, вперед!» – написал Конор в инстаграме.

  • Победу в финале одержала сборная Франции – 4:2.
  • Осенью Хабиб должен подраться с российским боксером Хабибом Нурмагомедовым.

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