«Этот человек – один из величайших лидеров». Конор Макгрегор сделал снимок с Владимиром Путиным
Мужественное фото.
Ирландский боксер Конор Макгрегор сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным в день финального матча чемпионата мира.
«Сегодня меня пригласили на финал чемпионата мира в качестве гостя президента России Владимира Путина. Этот человек является одним из величайших лидеров нашего времени и для меня было честью присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним.
Для меня это большая честь, господин Путин. Спасибо и поздравляю вас с сумасшедшим чемпионатом мира. Россия, вперед!» – написал Конор в инстаграме.
- Победу в финале одержала сборная Франции – 4:2.
- Осенью Хабиб должен подраться с российским боксером Хабибом Нурмагомедовым.
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