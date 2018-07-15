Getty Images
Как празднует титул лучшая команда мира
Французы на седьмом небе.
Французы раздербанили Хорватию и увезли кубок мира в Париж. Килиан Мбаппе, Поль Погба, Антуан Гризманн – новые герои поколения. Дидье Дешам проделал фантастическую работу.
- Франция выиграла у Хорватии со счетом 4:2. Голами в составе «трехцветных» отметились Марио Манджукич (автогол), Гризманн (с пенальти), Погба и Мбаппе. За хорватов забивали Иван Перишич и Манджукич.
- Франция во второй раз в истории выиграла ЧМ. Первая победа пришлась на 1998-й год.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте