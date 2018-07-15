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Как празднует титул лучшая команда мира

Как празднует титул лучшая команда мира
Eurosport

27 мин. назад

Французы на седьмом небе.

Французы раздербанили Хорватию и увезли кубок мира в Париж. Килиан Мбаппе, Поль Погба, Антуан Гризманн – новые герои поколения. Дидье Дешам проделал фантастическую работу.

  • Франция выиграла у Хорватии со счетом 4:2. Голами в составе «трехцветных» отметились Марио Манджукич (автогол), Гризманн (с пенальти), Погба и Мбаппе. За хорватов забивали Иван Перишич и Манджукич.
  • Франция во второй раз в истории выиграла ЧМ. Первая победа пришлась на 1998-й год.

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