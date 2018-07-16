«Ему лишь 19, но иногда будто 35». Килиан Мбаппе блистал весь ЧМ и не подкачал в финале

До игры

С того момента, как Килиан Мбаппе ворвался в профессиональный футбол, от него подсознательно ждут провала. Потому что нельзя быть на свете таким крутышкой.

После волшебного выступления с «Монако» в ЛЧ читался синдром второго сезона. Переход в «ПСЖ» и ценник в 180 миллионов евро должен был сорвать башню тинейджеру или как минимум напугать, задавить. Но не зря же он похож на черепашку-ниндзя – Килиан включил режим супергероя и не дал себя сломать.

Килиан МбаппеGetty Images

Иногда кажется, что Мбаппе просто сам до конца не осознает масштабы происходящего. Он выходит на поле, забывает, что ему всего 19, не обращает внимание на тысячи орущих людей и решает так легко, будто рубится с друзьями во дворе. Но просто быть на талантливом релаксе – мало. Килиан помешан на футболе, а это помогает и в защите отрабатывать, и не забивать голову ненужным хламом.

ЧМ-2018 для Мбаппе очередная ступень на пути к признанию. Футболист это понимал, поэтому разрывал турнир как царь. Суперскорость, мегадриблинг, пяточки, которые в тему – за этот месяц в него влюбились тысячи пацанят. Чтобы снять все вопросы, оставалось красиво закончить чемпионат.

Действия на поле

Килиан не изменил принципам и в главном матче жизни отработал в привычном стиле: оборонялся и выгрызал мячи, когда хорваты щемили, и вдохновенно мчал вперед, как только соперник ослаблял хватку. Ни грамма неуверенности, страха и других чувств обычного человека – француз замаскировал все переживания и отдался футболу.

Килиан МбаппеSID

Положив красоту в ворота Дэниела Субашича, Мбаппе стал самым юным автором гола в финале чемпионата мира после Пеле. Бразильцу было 17, когда он забил в финале ЧМ-1958 шведам – это случилось так давно, что в серьез почти не воспринимается. Теперь Килиана можно сравнить только с молодым Майклом Оуэном и подбросить новый челлендж: не сдуться после «Золотого мяча».

Слова

Еще до финала все признали, что в мировом футболе окончательно утвердилась новая суперзвезда.

Кака выделил чумовую скорость француза: «Я думаю, лучшее, что можно в нем выделить – это скорость и способность очень быстро бежать. Но дело не только в этом. На скорости Мбаппе продолжает отлично контролировать мяч. Ему лишь 19, но иногда будто 35 – он хорошо читает игру и принимает правильные решения».

Килиан Мбаппе – лучший молодой игрок ЧМ-2018Getty Images

Щедрый комплимент Килиану выписал и один из лучших игроков этого ЧМ Эден Азар: «Ребенком он следил за тем, как я играю, теперь я за ним смотрю. То, что он показывает в 19 лет, вызывает уважение, для сегодняшнего футбола это невероятно. Думаю, он заслуживает «Золотой мяч».

Рио Фердинанд рад, что завершил карьеру до того, как в футболе появился Мбаппе: «Скорость Мбаппе – это незаконно. Ему всего 19 лет, а он уже заставляет паниковать защитников. Как противостоять ему? Нужно просить партнеров о помощи. Раньше я делал это, особенно в конце моей карьеры. Когда я играл против кого-то быстрого, то мне помогал Майкл Кэррик или кто-то еще».

Что сказал сам Мбаппе

Кто еще был крут

Финал получился жарким, дровишек подкидывал не только Мбаппе:

Антуан Гризманн – ассист на Марио Манджукича и гол с пенальти.

Иван Перишич – гол, который заставил французов напрячься.

Поль Погба – гол после второго удара за секунду.

Антуан Гризманн, Поль Погба, Килиан МбаппеGetty Images

Как жить дальше

Чемпионат закончился, туристы разъезжаются, но продолжать ставить никто не запрещал. Впереди непредсказуемый сезон с Криштиану Роналду в «Ювентусе», одиноким Лео Месси и русскими в Европе.

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