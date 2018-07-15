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Париж пылает. Люди не были так счастливы 20 лет
Самый радостный город мира вечером 15 июля.
В финале чемпионата мира-2018 Франция обыграла Хорватию – 4:2. Париж был безумен от счастья.
- Голами в составе «трехцветных» отметились Марио Манджукич (автогол), Гризманн (с пенальти), Погба и Мбаппе. За хорватов забивали Иван Перишич и Манджукич.
- Франция во второй раз в истории выиграла ЧМ. Первая победа пришлась на 1998-й год.
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