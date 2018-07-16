Франция подняла Кубок мира под раскаты грома. Россия проводила ЧМ-2018 как никто и никогда

Локация: «Лужники»

Жизнь очень циклична. Ровно месяц назад я открыл исторический месяц в «Сапсане» до Москвы, чтобы впервые вживую посмотреть матч чемпионата мира. Спустя 30 дней я вновь нашел себя в скоростном поезде, который мчал уже на последнюю игру турнира. Тот же вагон, тот же путь, тот же город и стадион.

Тогда я неспешно шел до арены и фоткал все, что подворачивалось на пути. Такие толпы на футболе были непривычными, фриковатые болельщики встречались впервые в жизни – атмосфера сожрала за секунды.

Сейчас я сосредоточенно пробирался сквозь группы клетчатых мужиков и уже не обращал внимание на флажки и песни. Почему – я не представляю. Чемпионат мира совсем не надоел, ни капли не наскучил, но сегодня все было решительно по-другому. Чувствовалось, что на кону самое ценное: для меня – билет на матч жизни, для хорватов и французов – самый ценный на планете кубок. Люди улыбались, но исключительно по инерции, каждый нервничал по-своему. Даже я, хотя в финале не было ни Акинфеева, ни Черышева с Дзюбой.

Фанаты сборной ХорватииGetty Images

Я ждал этого момента со дня, когда влюбился в футбол. В мире много крутых кубков и турниров, но ЧМ – это что-то сверхромантическое, возвышенное и непобедимое. Дни, когда люди забывают о разногласиях и проблемах – смотрят футбол и болеют за своих. А этот золотой трофей, такой компактный и грандиозный, поднятый над головой капитана, будоражил независимо от того, кто его завоевал.

В те минуты перед экраном я даже не мечтал когда-нибудь оказаться рядом с этим праздником, посмотреть его изнутри, потрогать и даже сфотографировать. И вот я стою на трибуне и своими глазами вижу, как Мбаппе добивает хорватов, игроки качают Дешама, а Льорис выполняет тот самый жест, который запомнился с детства. Восторг, конфетти, салют! Все то, что было только на телеке – иногда даже черно-белом.

Абсолютно разные эмоции дерутся в сердце за первое место. Счастье, что был на чемпионате мира; разочарование, что все так быстро закончилось; печаль, когда смотришь на самых несчастных в мире хорватов; экстаз, когда вокруг прыгают обалдевшие французы.

А еще в голове бьются мысли, что Россия реально роскошно провела чемпионат мира, но такого, скорее всего, больше никогда не будет. Возможно, я еще нарублю билетов на другие ЧМ, возможно, даже зацеплю еще не один финал. Но как же круто, что все эти перуанцы, мексиканцы и аргентинцы восторгались от твоей родины и приходили прямо у тебя под окнами тогда, когда большинство верило, что худшего места для футбола найти невозможно.

Льорис вскинул в небо бесценный кубок, зажмурился от вспышек фотоаппаратов и навсегда отпечатался в моей памяти – так же, как другой француз Зизу в 1998-м на моем первом ЧМ. Жизнь циклична даже тут.

Потом Гризманн и Жиру облизывали трофей, Рами и Канте дурачились на камеру, а Погба и Менди скользили на животах по залитому газону «Лужников». Тропический ливень быстро смыл с газона фотографов, футболистов и тренеров, убежавших праздновать в сухое место. А потом дождь смыл золотые конфетти и все-все эмоции после этого финала. Никогда в жизни опустошение еще не было таким приятным.

Локация: Москва, «Лужники»

Запах пороха смешивается с влажным воздухом. Дышать им невероятно сладко – легкие наполняются свежим озоном, который принесли в Москву раскаты грома. Только что сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу. По подиуму триумфаторов стучит ливень, на героях нет сухого места, но сейчас они не замечают неприятностей. Не замечает их и президент Эмманюэль Макрон – лидеру страны принесли зонт, когда на его пиджаке из элитных сортов шерсти ни осталось ни одной сухой нитки. Политик должен терпеть – лучшие спортсмены его страны вымокли не только от ливня, но еще и пота.

В грозовых тучах над «Лужниками» нужно искать символизм. Ливень усилился на награждении хорватов – даже природа оплакивала поражение волевой команды, которая на протяжении всей стадии плей-офф а) играла 120 минут вместо 90, б) всегда пропускала первой и отыгрывалась. Отыгрались они и с первого гола в финале, а дальше – судейский скандал с пенальти. Видеоповторы фиксируют механические моменты игры, но человеческий фактор из футбола убрать все равно нельзя: вердикт всегда зависит от его интерпретации арбитра. Гол Гризманна ударил внезапно, как шторм над Москвой, но если бы Хорватия выиграла чемпионат мира, самым распространенным словом в одном предложении с названием страны стал бы глагол «заслужили».

«Лужники» на ЧМ-2018Getty Images

Стихия не останавливалась. «Лужники» затянуло темное небо, ливень размывал газон, и на подиум поднялся Килиан Мбаппе. Его уверенный шаг на ступень за личной наградой заставил выстрелить молнию, и ведь это тоже аллегория. Мы называли его переоцененным? Пора заткнуться. Миру явился новый чемпион мира. До него ни один тинейджер не забивал гол в финале ЧМ.

Россыпь золотых конфетти, клубы дыма после роскошного салюта над Воробьевыми горами, капли дождя и светло-фиолетовое от фейерверков небо. Я много раз видел, как поднимают Кубок мира – тут нет ничего необычного. Этот момент нужно чувствовать. И для меня он навсегда останется таким: с этим ароматом то ли грозы, то ли пороха, то ли на радостях разлитого пива.

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