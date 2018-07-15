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На финал ЧМ пришли Путин, Овечкин, Макгрегор и Марадона. Узнай, кто еще из випов был в «Лужниках»
Селеб было больше, чем на премии «Золотой граммофон».
Оперная певица и красивая девушка Аида Гарифуллина выступила с Робби Уильямсом на открытии, а теперь спела «Калинку» на закрытии ЧМ. «Калинку», проаранжированную DJ Smash.
Официальную песню чемпионата спели Никки Джем, Эра Истрефи и Уилл Смит.
Эра Истрефи, Уилл Смит, Никки Джем, ЧМ-2018Eurosport
Арсен Венгер зашел через вип-вход.
Франческо Тотти поймал Роналдиньо и Диего Марадону в твиттер.
Потом их же для совместного фото подцепил Марко Матерацци.
Рэпер French Montana прилетел в Парк Горького на закрытие ЧМ-2018 и поболел, видимо, за Францию, раз он French.
Самый быстрый человек в истории Усэйн Болт прибежал в «Лужники» с двумя корешами.
Мик Джаггер своими глазами видел ЧМ-1998 и лично был во Франции, прилетел на полуфинал с участием родной Англии и остался на финал.
Филипп Лам и Наталья Водянова выносили Кубок мира на специальную платформу перед игрой.
Филипп Лам, Наталья Водянова, ЧМ-2018, финалGetty Images
Конечно, на трибуне был президент Франции Эмманэюль Макрон, эмоционально праздновавший голы.
И президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, обнимавшая тренера Златко Далича после поражения.
Президент России Владимир Путин тоже присутствовал в «Лужниках» и удостоился единственного зонтика на награждении, когда пошел дождь.
Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, ЧМ-2018Getty Images
С Путиным сфотографировался и боец ММА Конор Макгрегор.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов общается с Путиным не только по телефону.
Флоран Малуда приехал в Россию по работе, но заодно обнялся со старым приятелем.
Биатлонистка Дарья Домрачева привезла в Москву малоизвестного мужа.
Артистка Зара схватила Роналдиньо и окружила себя Самуэлем Это'О, Мичелом Сальгадо и Карлесом Пуйолем.
Чемпионы мира-1998 Марсель Десайи, Кристиан Карамбё и Лоран Блан поулыбались для селфи с президентом Франции.
Рядом с президентом ФИФА и России сидел эмир Катара Тамим бен Хамад эль-Тани.
Евгений Малкин силой отобрал кубок у Лама с Водяновой и отложил его для Черчесова.
Александр Овечкин расстался с Кубком Стэнли и взял под ручку Это’О.
А вот Овечкин с Конором Макгрегором.
Несколько фото забега Pussy Riot по полю во время финала ЧМ