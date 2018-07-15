На финал ЧМ пришли Путин, Овечкин, Макгрегор и Марадона. Узнай, кто еще из випов был в «Лужниках»

Оперная певица и красивая девушка Аида Гарифуллина выступила с Робби Уильямсом на открытии, а теперь спела «Калинку» на закрытии ЧМ. «Калинку», проаранжированную DJ Smash.

Официальную песню чемпионата спели Никки Джем, Эра Истрефи и Уилл Смит.

Эра Истрефи, Уилл Смит, Никки Джем, ЧМ-2018Eurosport

Арсен Венгер зашел через вип-вход.

Франческо Тотти поймал Роналдиньо и Диего Марадону в твиттер.

Потом их же для совместного фото подцепил Марко Матерацци.

Рэпер French Montana прилетел в Парк Горького на закрытие ЧМ-2018 и поболел, видимо, за Францию, раз он French.

Самый быстрый человек в истории Усэйн Болт прибежал в «Лужники» с двумя корешами.

Мик Джаггер своими глазами видел ЧМ-1998 и лично был во Франции, прилетел на полуфинал с участием родной Англии и остался на финал.

Филипп Лам и Наталья Водянова выносили Кубок мира на специальную платформу перед игрой.

Филипп Лам, Наталья Водянова, ЧМ-2018, финалGetty Images

Конечно, на трибуне был президент Франции Эмманэюль Макрон, эмоционально праздновавший голы.

И президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, обнимавшая тренера Златко Далича после поражения.

Президент России Владимир Путин тоже присутствовал в «Лужниках» и удостоился единственного зонтика на награждении, когда пошел дождь.

Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, ЧМ-2018Getty Images

С Путиным сфотографировался и боец ММА Конор Макгрегор.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов общается с Путиным не только по телефону.

Флоран Малуда приехал в Россию по работе, но заодно обнялся со старым приятелем.

Биатлонистка Дарья Домрачева привезла в Москву малоизвестного мужа.

Артистка Зара схватила Роналдиньо и окружила себя Самуэлем Это'О, Мичелом Сальгадо и Карлесом Пуйолем.

Чемпионы мира-1998 Марсель Десайи, Кристиан Карамбё и Лоран Блан поулыбались для селфи с президентом Франции.

Рядом с президентом ФИФА и России сидел эмир Катара Тамим бен Хамад эль-Тани.

Евгений Малкин силой отобрал кубок у Лама с Водяновой и отложил его для Черчесова.

Александр Овечкин расстался с Кубком Стэнли и взял под ручку Это’О.

А вот Овечкин с Конором Макгрегором.

Несколько фото забега Pussy Riot по полю во время финала ЧМ

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