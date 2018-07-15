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Килиан Мбаппе стал лучшим молодым игроком ЧМ

Мбаппе стал лучшим молодым игроком ЧМ
Eurosport

1 час назад

Тут без вариантов.

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата мира-2018.

Страйкер «ПСЖ» провел на турнире 7 матчей, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

В 2014 году лучшим молодым футболистом ЧМ стал Поль Погба.

  • Сборная Франции стала чемпионом мира, обыграв в финальном матче Хорватию – 4:2. Мбаппе забил один из мячей.
  • Это второй титул чемпионов мира в истории Франции. Первый пришелся на 1998-й год.

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