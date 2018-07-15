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Килиан Мбаппе стал лучшим молодым игроком ЧМ
Тут без вариантов.
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком чемпионата мира-2018.
Страйкер «ПСЖ» провел на турнире 7 матчей, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.
В 2014 году лучшим молодым футболистом ЧМ стал Поль Погба.
- Сборная Франции стала чемпионом мира, обыграв в финальном матче Хорватию – 4:2. Мбаппе забил один из мячей.
- Это второй титул чемпионов мира в истории Франции. Первый пришелся на 1998-й год.
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