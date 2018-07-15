Домагой Вида получил серебряную медаль ЧМ-2018 из рук Владимира Путина

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида, попавший в неловкую ситуацию из-за лозунга «Слава Украине!» после победы над Россией, не избежал встречи с президентом РФ на церемонии награждения ЧМ-2018.

Владимир Путин лично пожимал руки и награждал финалистов ЧМ-2018, медаль из его рук получил и Вида. На этот раз все обошлось без конфликтов.

29-летний защитник отыграл на ЧМ-2018 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист – как раз в финальном матче.

Вида принадлежит «Бешикташу», но по сообщениям турецких медиа, благодаря успешному выступлению на ЧМ он привлек внимание «Эвертона» и «Ливерпуля».

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