Eurosport

Домагой Вида получил серебряную медаль ЧМ-2018 из рук Владимира Путина

Вида получил серебряную медаль ЧМ-2018 из рук Путина
Eurosport

1 час назад

Все в порядке.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида, попавший в неловкую ситуацию из-за лозунга «Слава Украине!» после победы над Россией, не избежал встречи с президентом РФ на церемонии награждения ЧМ-2018.

Владимир Путин лично пожимал руки и награждал финалистов ЧМ-2018, медаль из его рук получил и Вида. На этот раз все обошлось без конфликтов.

  • 29-летний защитник отыграл на ЧМ-2018 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист – как раз в финальном матче.
  • Вида принадлежит «Бешикташу», но по сообщениям турецких медиа, благодаря успешному выступлению на ЧМ он привлек внимание «Эвертона» и «Ливерпуля».

«Предатели славянского мира». Что говорят про акцию Виды и Вукоевича в России, Англии и Украине

Лайкайте посты Eurosport в инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Дегенкольб оборачивался, оборачивался, оборачивался, оборачивался, а потом выиграл 9-й этап

02:11
Популярные видео
«Ты не можешь назвать их все». Зрители Уимблдона отвечают на вопросы о ЧМ в России
 640 просмотров6 ч
Волшебные комбинации и голы игроков «Ди Си». После просмотра никто не скажет, что MLS – двор-лига
1 470 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться