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Хорхе Сампаоли покинул сборную Аргентины
Логичное решение: у коуча мало что получилось.
Сборная Аргентины по футболу объявила о расставании с главным тренером национальной команды Хорхе Сампаоли.
Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины. Имя нового главного тренера «альбиселесте» пока неизвестно.
Сампаоли работал со сборной Аргентины с июня 2017 года.
- Под его руководством команда вышла в финальную часть ЧМ-2018.
- На турнире в России «альбиселесте» вышли из группы и в 1/8 финала уступили французам – 3:4.
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