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Хорхе Сампаоли покинул сборную Аргентины

Сампаоли покинул сборную Аргентины
Eurosport

1 час назад

Логичное решение: у коуча мало что получилось.

Сборная Аргентины по футболу объявила о расставании с главным тренером национальной команды Хорхе Сампаоли.

Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины. Имя нового главного тренера «альбиселесте» пока неизвестно.

Сампаоли работал со сборной Аргентины с июня 2017 года.

  • Под его руководством команда вышла в финальную часть ЧМ-2018.
  • На турнире в России «альбиселесте» вышли из группы и в 1/8 финала уступили французам – 3:4.

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