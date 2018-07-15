Французы прервали пресс-конференцию Дидье Дешама и забрызгали его шампанским

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам давал пресс-конференцию после победного финала чемпионата мира, но ему помешали его же игроки.

Французские футболисты ворвались в зал для журналистов и забрызгали коуча шампанским, распевая его имя. Несколько чемпионов мира при этом залезли на стол – эмоции зашкаливали.

В финальном матче французы расправились с хорватами – 4:2.

Дешам – третий человек в истории, выигравший ЧМ и как игрок, и как тренер.

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