Игроки сборной Франции научили Эммануэля Макрона дэбить
Менди ехал на ЧМ только с этой целью.
Футболисты сборной Франции, ставшие чемпионами мира, научили президента страны Эммануэля Макрона, как правильно дэбить.
Особенно усердствовал защитник «трехцветных» Бенжамен Менди: именно он показал Макрону, что такое дэб. Урок прошел под строгим надзором главного эксперта в вопросах дэббинга – полузащитника Поля Погба.
- В финальном матче французы раздробили Хорватию – 4:2. Погба забил один из голов.
- «Трехцветные» во второй раз в истории выиграли чемпионат мира.
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