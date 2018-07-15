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Игроки сборной Франции научили Эммануэля Макрона дэбить

Игроки сборной Франции научили Макрона дэбить
Eurosport

28 мин. назад

Менди ехал на ЧМ только с этой целью.

Футболисты сборной Франции, ставшие чемпионами мира, научили президента страны Эммануэля Макрона, как правильно дэбить.

Особенно усердствовал защитник «трехцветных» Бенжамен Менди: именно он показал Макрону, что такое дэб. Урок прошел под строгим надзором главного эксперта в вопросах дэббинга – полузащитника Поля Погба.

  • В финальном матче французы раздробили Хорватию – 4:2. Погба забил один из голов.
  • «Трехцветные» во второй раз в истории выиграли чемпионат мира.

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