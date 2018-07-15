Форвард сборной Франции Оливье Жиру не нанес на ЧМ-2018 ни одного удара в створ

Оливье Жиру выиграл чемпионат мира и сейчас отмечает с командой. Но у него есть огромный повод быть недовольным собой.

На ЧМ-2018 Оливье провел семь матчей – 546 минут. За это время форвард «Челси» не нанес в створ ни одного удара. Ему противостояли Австралия, Перу, Дания, Аргентина, Уругвай, Бельгия и Хорватия.

Всего Оливье нанес 13 ударов на чемпионате мира.

Франция выиграла ЧМ-2018. В финале команда Дидье Дешама сломила Хорватию – 4:2.

Мбаппе в России забил 4 мяча и выполнил 1 ассист, Гризманн вонзил 4 мяча и сделал 3 результативных передачи.

В АПЛ-2017/18 Жиру провел за «Арсенал» и «Челси» 29 матчей – в них он настрелял 7 мячей.

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