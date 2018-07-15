Эммануэль Макрон задвинул речь перед французскими игроками. Поль Погба ответил фразой «Йес, сэр»

Президент Франции Эммануэль Макрон сразу после матча с Хорватией выступил перед игроками национальной сборной, которые стали чемпионами мира.

Во время речи Макрона полузащитник «трехцветных» Поль Погба громко выкрикнул фразу «Йес, сэр», выразив согласие с французским лидером.

Безумие началось уже тогда: совсем скоро французы выйдут из раздевалки и направятся в зал для пресс-конференций, чтобы облить Дидье Дешама шампанским.

Франция выиграла у Хорватии со счетом 4:2.

Погба забил один из голов.

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