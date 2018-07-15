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Эммануэль Макрон задвинул речь перед французскими игроками. Поль Погба ответил фразой «Йес, сэр»

Макрон задвинул речь перед французскими игроками. Погба ответил фразой «Йес, сэр»
Eurosport

17 мин. назад

Это очень потешно.

Президент Франции Эммануэль Макрон сразу после матча с Хорватией выступил перед игроками национальной сборной, которые стали чемпионами мира.

Во время речи Макрона полузащитник «трехцветных» Поль Погба громко выкрикнул фразу «Йес, сэр», выразив согласие с французским лидером.

Безумие началось уже тогда: совсем скоро французы выйдут из раздевалки и направятся в зал для пресс-конференций, чтобы облить Дидье Дешама шампанским.

  • Франция выиграла у Хорватии со счетом 4:2.
  • Погба забил один из голов.

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