Eurosport

Тибо Куртуа выиграл «Золотую перчатку» ЧМ

Куртуа выиграл «Золотую перчатку» ЧМ
Eurosport

1 час назад

Мастер.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа получил «Золотую перчатку» чемпионата мира как лучший вратарь турнира.

26-летний Куртуа провел на ЧМ 7 матчей, в которых пропустил 6 голов и совершил 27 сэйвов.

  • Бельгийская сборная заняла третье место на турнире, обыграв в матче за бронзу сборную Англии – 2:0.
  • В полуфинале команда Роберто Мартинеса уступила будущим победителям – сборной Франции (0:1).

Бельгийская компания пообещала клиентам по телевизору за 16 голов сборной на ЧМ. Она забила ровно 16

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