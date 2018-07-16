Eurosport
Тибо Куртуа выиграл «Золотую перчатку» ЧМ
Мастер.
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа получил «Золотую перчатку» чемпионата мира как лучший вратарь турнира.
26-летний Куртуа провел на ЧМ 7 матчей, в которых пропустил 6 голов и совершил 27 сэйвов.
- Бельгийская сборная заняла третье место на турнире, обыграв в матче за бронзу сборную Англии – 2:0.
- В полуфинале команда Роберто Мартинеса уступила будущим победителям – сборной Франции (0:1).
Бельгийская компания пообещала клиентам по телевизору за 16 голов сборной на ЧМ. Она забила ровно 16
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