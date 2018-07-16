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Путин: «Иностранцам с Fan ID мы позволим многократно въезжать в Россию без визы до конца этого года»
Россия открывает двери.
Президент РФ Владимир Путин рассказал о новых визовых правилах для иностранцев, у которых есть Fan ID.
«Думаю, мы поступим следующим образом: иностранцам, у которых есть Fan ID, мы позволим многократно въезжать в Россию без визы до конца этого года. Повторюсь, без визы», – приводит слова Путина журналист Роб Харрис.
- Fan ID позволил иностранцам многократно въезжать в Россию во время ЧМ-2018.
- Турнир прошел с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
- Победителем ЧМ стала сборная Франции.
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