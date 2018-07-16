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Путин: «Иностранцам с Fan ID мы позволим многократно въезжать в Россию без визы до конца этого года»

Путин: «Иностранцам с Fan ID мы позволим многократно въезжать в Россию без визы до конца этого года»
Eurosport

1 час назад

Россия открывает двери.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о новых визовых правилах для иностранцев, у которых есть Fan ID.

«Думаю, мы поступим следующим образом: иностранцам, у которых есть Fan ID, мы позволим многократно въезжать в Россию без визы до конца этого года. Повторюсь, без визы», – приводит слова Путина журналист Роб Харрис.

  • Fan ID позволил иностранцам многократно въезжать в Россию во время ЧМ-2018.
  • Турнир прошел с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
  • Победителем ЧМ стала сборная Франции.

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