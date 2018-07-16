Марсель Десайи подошел к Преснелю Кимпембе и так заразительно засмеялся, что ты тоже захочешь

Чемпион мира 1998 года Марсель Десайи после игры Франция – Хорватия подошел к защитнику «трехцветных» Преснелю Кимпембе и показал на него пальцем – мол, смотрите на моего наследника.

При этом Десайи залился таким потешным смехом, что ты точно засмеешься вслед за ним. Будет странно, если из этого не наделают пару десятков мемов.

Сборная Франции выиграла у Хорватии со счетом 4:2. Голами в составе французов отметились Марио Манджукич (автогол), Антуан Гризманн, Поль Погба и Килиан Мбаппе.

В финальном матче ЧМ-1998 Десайи получил красную карточку.

Кимпембе сыграл на ЧМ-2018 90 минут.

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