Getty Images

Самое мощное фото с церемонии награждения сборной Франции. Спасибо дождику

Самое мощное фото с церемонии награждения сборной Франции. Спасибо дождику
Eurosport

16 мин. назад

У непогоды есть свой шарм.

Франция победила Хорватию в финале ЧМ-2018 (4:2).

По ходу игры над стадионом «Лужники» сгущались тучи, а перед стартом церемонии открытия полил сильный дождь.

В результате футболисты сборной Франции получили золотые медали и кубок под раскаты грома.

«Лужники» на ЧМ-2018

«Лужники» на ЧМ-2018Getty Images

  • Франция – шестая сборная, побеждавшая на чемпионатах мира больше одного раза (1998, 2018).
  • Следующий чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Три доказательства, почему финал ЧМ-18 – один из самых крутых в истории

01:52
Популярные видео
Дегенкольб оборачивался, оборачивался, оборачивался, оборачивался, а потом выиграл 9-й этап
 660 просмотров12 ч
«Ты не можешь назвать их все». Зрители Уимблдона отвечают на вопросы о ЧМ в России
 843 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться