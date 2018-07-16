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Самое мощное фото с церемонии награждения сборной Франции. Спасибо дождику
У непогоды есть свой шарм.
Франция победила Хорватию в финале ЧМ-2018 (4:2).
По ходу игры над стадионом «Лужники» сгущались тучи, а перед стартом церемонии открытия полил сильный дождь.
В результате футболисты сборной Франции получили золотые медали и кубок под раскаты грома.
«Лужники» на ЧМ-2018Getty Images
- Франция – шестая сборная, побеждавшая на чемпионатах мира больше одного раза (1998, 2018).
- Следующий чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.
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