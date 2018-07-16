«Спасибо, Россия, это было великолепно». Танкреди Пальмери простился с ЧМ-2018

Знаменитый итальянский инсайдер Танкреди Пальмери вел репортажи с ЧМ-2018 с матча открытия и до финала. После вручения трофея французам Пальмери прошелся по полю «Лужников» и записал видеообращение.

«Это моя благодарность всем, кого я встречал на улицах, всем фантастическим людям России.

Спасибо, Россия, спасибо за все. Я изменился. Ты выиграла больше. Это было великолепно. В конце концов, неважно – Франция или Хорватия – неважно. В конце концов, мы все чемпионы, и только это имеет значение.

ЧМ-2018 закончился победой Франции над Хорватией в финале (4:2). Бронзу завоевала Бельгия.

Килиан Мбаппе стал лучшим молодым игроком турнира, Лука Модрич признан лучшим футболистом и получил «Золотой мяч» ЧМ.

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