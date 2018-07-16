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Болельщики устроили беспорядки на улицах Франции и разграбили магазин в Париже

Болельщики устроили беспорядки на улицах Франции и разграбили магазин в Париже
Eurosport

1 час назад

Что бы было, если «трехцветные» проиграли?

Оказывается, к массовым беспорядкам могут привести не только поражения, но и крупные победы.

После триумфа сборной Франции на ЧМ-2018 массовые беспорядки прошли на улицах Парижа и Лиона. В столкновениях с фанатами полицейские применили слезоточивый газ.

Очевидцы засняли процесс массового мародерства в одном из маркетов столицы Франции. Разграблению подвергся и один из баров Парижа, где болельщики смотрели футбол, передает Le Figaro

  • Франция победила Хорватию со счетом 4:2 и стала двукратным чемпионом мира.
  • Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым футболистом турнира.

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