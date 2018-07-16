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Болельщики устроили беспорядки на улицах Франции и разграбили магазин в Париже
Что бы было, если «трехцветные» проиграли?
Оказывается, к массовым беспорядкам могут привести не только поражения, но и крупные победы.
После триумфа сборной Франции на ЧМ-2018 массовые беспорядки прошли на улицах Парижа и Лиона. В столкновениях с фанатами полицейские применили слезоточивый газ.
Очевидцы засняли процесс массового мародерства в одном из маркетов столицы Франции. Разграблению подвергся и один из баров Парижа, где болельщики смотрели футбол, передает Le Figaro
- Франция победила Хорватию со счетом 4:2 и стала двукратным чемпионом мира.
- Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым футболистом турнира.
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