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Пеле: «Если Килиан Мбаппе продолжит повторять мои рекорды, мне придется стереть пыль с бутс»
Легенда всерьез опасается за свой трон.
77-летний Король футбола готов вернуться на поле, чтобы защитить свои рекорды.
«Если Килиан Мбаппе продолжит повторять мои рекорды, мне придется стереть пыль с бутс», – написал Пеле в твиттере.
Килиан в долгу не остался:
«Король всегда останется королем».
- Мбаппе стал вторым тинеджейром после Пеле, забившим больше одного гола в матче плей-офф чемпионатов мира
- Следом Килиан стал самым молодым голеодором в финальных матчах турнира (19 лет 207 дней) после Пеле (17 лет 249 дней).
- Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира.
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