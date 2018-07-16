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Пеле: «Если Килиан Мбаппе продолжит повторять мои рекорды, мне придется стереть пыль с бутс»

Пеле: «Если Мбаппе продолжит повторять мои рекорды, мне придется стереть пыль с бутс»
Eurosport

29 мин. назад

Легенда всерьез опасается за свой трон.

77-летний Король футбола готов вернуться на поле, чтобы защитить свои рекорды.

«Если Килиан Мбаппе продолжит повторять мои рекорды, мне придется стереть пыль с бутс», – написал Пеле в твиттере.

Килиан в долгу не остался:

«Король всегда останется королем».

  • Мбаппе стал вторым тинеджейром после Пеле, забившим больше одного гола в матче плей-офф чемпионатов мира
  • Следом Килиан стал самым молодым голеодором в финальных матчах турнира (19 лет 207 дней) после Пеле (17 лет 249 дней).
  • Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира.

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