Кипер «Уфы» – о Дешаме: «Не представлял, что выведу на поле того, кто возьмет ЧМ как игрок и тренер»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов похвастался фотографией с Дидье Дешамом перед товарищеским матчем между сборными России и Франции весной 1998 года.

«25 марта 1998 года не мог и представить, что буду выводить на поле человека, который станет чемпионом мира как игрок и как тренер. Спустя столько лет прикольно посмотреть архив», – написал Беленов.

25 марта 1998 года Россия победила Францию в товарищеской игре со счетом 1:0.

Спустя 3,5 месяца французы впервые стали чемпионами мира, а Дешам носил капитанскую повязку той сборной.

Прошло еще 20 лет, и Дешам стал третьим человеком, который становился чемпионом и как игрок, и как тренер.

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