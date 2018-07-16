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Кипер «Уфы» – о Дешаме: «Не представлял, что выведу на поле того, кто возьмет ЧМ как игрок и тренер»

Кипер «Уфы» – о Дешаме: «Не представлял, что выведу на поле того, кто возьмет ЧМ как игрок и тренер»
Eurosport

8 мин. назад

Можно сказать, вывел в люди.

Вратарь «Уфы» Александр Беленов похвастался фотографией с Дидье Дешамом перед товарищеским матчем между сборными России и Франции весной 1998 года.

«25 марта 1998 года не мог и представить, что буду выводить на поле человека, который станет чемпионом мира как игрок и как тренер. Спустя столько лет прикольно посмотреть архив», – написал Беленов.

  • 25 марта 1998 года Россия победила Францию в товарищеской игре со счетом 1:0.
  • Спустя 3,5 месяца французы впервые стали чемпионами мира, а Дешам носил капитанскую повязку той сборной.
  • Прошло еще 20 лет, и Дешам стал третьим человеком, который становился чемпионом и как игрок, и как тренер.

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