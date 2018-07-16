2 гола Дениса Черышева и мяч Артема Дзюбы претендуют на звание лучшего на ЧМ-2018

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего гола чемпионата мира-2018 в России.

В список из 18 мячей вошли три гола хозяев. Лучший бомбардир России Денис Черышев блеснул сразу двумя шедеврами. Лучшими могут стать его голы Саудовской Аравии и Хорватии. Артем Дзюба был номинирован за мяч в ворота Египта.

Поддержать Артема и Дениса на официальном сайте ФИФА.

На ЧМ-2018 было забито 269 голов. Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал Харри Кейн (6 голов).

Финал турнира Франция – Хорватия (4:2) стал самым результативным с 1966 года.

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