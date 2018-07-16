Getty Images

2 гола Дениса Черышева и мяч Артема Дзюбы претендуют на звание лучшего на ЧМ-2018

2 гола Черышева и мяч Дзюбы претендуют на звание лучшего на ЧМ-2018
Eurosport

2 ч. назад

3 шедевра из 18 сотворили русские.

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего гола чемпионата мира-2018 в России.

В список из 18 мячей вошли три гола хозяев. Лучший бомбардир России Денис Черышев блеснул сразу двумя шедеврами. Лучшими могут стать его голы Саудовской Аравии и Хорватии. Артем Дзюба был номинирован за мяч в ворота Египта.

Поддержать Артема и Дениса на официальном сайте ФИФА.

  • На ЧМ-2018 было забито 269 голов. Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал Харри Кейн (6 голов).
  • Финал турнира Франция – Хорватия (4:2) стал самым результативным с 1966 года.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат мира

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Три доказательства, почему финал ЧМ-18 – один из самых крутых в истории

01:52
Популярные видео
Сила расстановки. Франция – самый циничный чемпион мира, но Дешам все равно хорош
2 949 просмотров5 ч
Дегенкольб оборачивался, оборачивался, оборачивался, оборачивался, а потом выиграл 9-й этап
 988 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться