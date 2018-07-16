«Мои слезы от радости, преодоления и воли к победе». Почему футболисты все время рыдают на поле

«Футболисты все время плачут. Это можно сделать и в раздевалке после матча. Я не понимаю, когда это стало нормой? Все начинают плакать, когда получают травму», – удивлялся Оливер Кан, когда Серхио Рамос сломал в финале Лиги чемпионов Мохамеда Салаха. Через 10 минут из-за травмы слезу пустил Карвахаль. А после матча, естественно, рыдали по разным причинам все футболисты на поле во главе с Кариусом. Кажется, будто слезы ручьем лились на поле во все времена, но зрители просто привыкли к такому поведению, а дед Оливер совершенно прав в своем недоумении.

В начале и середине ХХ века футболисты практически не проявляли эмоций на поле. После гола максимум, что делали игроки, – поднимали руки и забавно скакали. В остальных случаях мужчины просто разворачивались и бежали на свою половину поля, отбивая хайфайв тем, кто попадался на пути.

Даже чествование победителей турниров было крайне сухим. В 1932-м «Ньюкасл» прибил «Арсенал» в главном клубном турнире того времени – Кубке Англии. Во время награждения игроки забежали на трибуну, схватили Кубок и тут же слиняли с каменными лицами. Фанаты от радости шлепали игроков «сорок» по головам, но те невозмутимо тащили трофей в нору. В середине 50-х появились небольшие изменения – игроки ненадолго оставались на трибуне, чтобы их пощелкали фотографы. А потом снова сбегали.

Одной из главных причин такого поведения могло быть то, что в середине прошлого века футбол еще не стал шоу-бизнесом, но уже был бизнесом. Клубов существовало не слишком много, больших звезд еще меньше, а зрителей – завались. Английские стадионы с лавками вместо персональных мест вмещали под сотню тысяч человек, которые тащились от просмотра футбола даже женских фабричных команд. Доходы владельцев клубов и менеджеров были огромными, а футболисты редко получали больше обычного заводчанина. Доходило до того, что европейцы уезжали в американские чемпионаты: например, уже в 20-е в США пытались популяризировать соккер и заманивали звезд солидными контрактами.

Игроки часто проводили забастовки и требовали у боссов повышения гонораров. В ответ хозяева выбрасывали зачинщиков из клуба – о неустойках речи не шло, – а остальных выставляли перед зрителями жадными наемниками. Единственным способом доказать освистывающим тебя фанатам, что они не правы – эмоциональное празднование голов. Футболисты перетаскивали толпу на свою сторону, эмоциями показывая болельщикам, что голы и победы для них важнее, чем деньги.

Та же зависимость работает до сих пор. После Евро-2016 Кокорин и Мамаев не плакали, а пили шампанское в Монако – Россия тут же припомнила им, сколько они зарабатывают и как должны себя вести проигравшие. После ЧМ-2018 Федор Смолов в одиночестве плакал на поле, и его тоже ругали за многое. Но точно не за наемничество или равнодушие.

Как бы цинично это ни звучало, но первая причина слез игроков на поле – это часть шоу. Если футбол подают зрителям, как драму с множеством перипетий, жестких поворотов и личных переживаний, то у действующих лиц должны быть соответствующие эмоции. Иначе зритель не заплатит.

Вторая причина, по которой слезы на поле уже никого не удивляют – социальные изменения в обществе. ХХ век – столетие мировых войн, которые диктовали норму жизни «мужчина не плачет». Человечество столкнулось с куда более серьезными проблемами, чем проигранный матч. Но с другой стороны, послевоенная жизнь запустила глубинные изменения в социуме, направленные на познание личности, толерантность, борьбу за равноправие. Выборы больше не считались исключительным правом белых мужчин, а плач – проявлением женственности. Это же нашло отражение в спорте, в котором дублировались социальные сдвиги.

В начале 90-х в ЮАР пал режим апартеида, прошли первые демократические выборы, и страна, наконец, объединилась. В результате Международный совет регби снял санкции и впервые допустил африканцев на Кубок мира, при этом доверив его проведение. Хозяева сенсационно выиграли чемпионат, и спортсмены рыдали от счастья вместе с болельщиками – их победа стала символом свободы, освобождения от диктатуры.

Третья причина – физиологическая. Современный футбол – куда более изматывающее занятие, чем 100 лет назад. Мбаппе совершает рывки со скоростью 38 километров в час. Криштиану в 32 года забил «Ювентусу» через себя с высоты в 2,23 метра. В матче против Испании Головин пробежал 16 километров. Спортсмены с каждым годом все сильнее и сильнее выхолащивают тела, и это не может обойти психику. Плач на поле – это такая же защитная реакция организма на запредельные физические нагрузки, как и тошнота. У атлетов сносит гайки от давления.

«Не все знают, через что я прошел, чтобы оказаться здесь. Мои слезы – это слезы радости, преодоления и воли к победе. В жизни мне никогда не было просто, не будет и теперь! Мечта остается, не мечта, а цель!» – прокомментировал Неймар мокрую реакцию на победу над Коста-Рикой. Бразилец часто симулирует и пижонит, но нагрузки на организм и регулярные удары по ногам становятся с каждым годом все тяжелее. Поэтому его слезы не просто от радости или печали – они от громадного физиологического истощения, которое влечет за собой психологическую выхолощенность.

Здесь есть и другая сторона – когда давление изначально оказывается на нервную систему, а физическая нагрузка только усиливает его. В феврале 2018-го в чемпионате Ирака случилась душераздирающая история. Середняк «Нафт Майсан» встречался с лидером турнира «Аль-Шорта». Фавориты открыли счет, но затем пропустили, и матч закончился вничью. Главным героем оказался вратарь хозяев Алаа Ахмед. По словам очевидцев, он провел фантастический матч, спасая команду от острых атак фаворитов. После финального свистка Ахмед рухнул на землю и разрыдался. Оказалось, что за день до матча у вратаря умер сын, но он никому об этом не сказал и отыграл все 90 минут.

Похожая история была в жизни Майкла Джордана. В юности Майк был очень близок с отцом и боготворил его. Когда Джордана-старшего убили грабители, легенда НБА потерял голову и даже ненадолго ушел в бейсбол. Но самый трагичный момент случился в сезоне-1995/96 – первом после смерти отца. Джордан сыграл фантастически, стал лучшим игроком турнира, матча всех звезд и финала, выпавшего как раз на День отца. Когда игра завершилась, Майк без сил рыдал на полу раздевалки, обнявшись с мячом.

Так что слезы спортсменов – это не проявление их моральной слабости или избалованности. Иногда это может быть частью шоу, но в первую очередь мокрые глаза – реальный показатель того, насколько спортсмен отдал себя игре. Поэтому, прежде чем осуждать их за эмоциональность, вспомните, насколько тяжело психологически бывает банально встать с дивана и пойти в тренажерный зал.

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