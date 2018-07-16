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14 фото идеальных фанаток, которых необходимо как можно больше на стадионах России

14 фото идеальных фанаток, которых необходимо как можно больше на стадионах России
Евгений Коростелев

1 час назадОбновлено 37 мин. назад

Будешь болеть и за футбол, и за этих дам.

Девушка с приятной фигурой

Девушка любит улыбаться

Девушки рады победе Франции

«Мисс Россия»-2018 тоже тут

Девушка очень увлечена просмотром

Поддержка Модрича и его друзей

Эта девишка, видимо, за Бразилию

Девушка не зря приехала в Саранск

С флагом России этой девушке теплее

Эта тетя переживала за Азара

Девушка подобрала сумочку в цвет трибун

Солнце и футбол – все, что нужно

Воздушные поцелуи всегда приятны

А кто эта стесняшка?

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