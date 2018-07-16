Eurosport
14 фото идеальных фанаток, которых необходимо как можно больше на стадионах России
Будешь болеть и за футбол, и за этих дам.
Девушка с приятной фигурой
Девушка любит улыбаться
Девушки рады победе Франции
«Мисс Россия»-2018 тоже тут
Девушка очень увлечена просмотром
Поддержка Модрича и его друзей
Эта девишка, видимо, за Бразилию
Девушка не зря приехала в Саранск
С флагом России этой девушке теплее
Эта тетя переживала за Азара
Девушка подобрала сумочку в цвет трибун
Солнце и футбол – все, что нужно
Воздушные поцелуи всегда приятны
А кто эта стесняшка?
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