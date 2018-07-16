Спасибо, ЧМ: Россия узнала, что быть фанатом не страшно и не стыдно

Немного обидно, что я провел детство в нефутбольной стране. Россия нулевых – это когда о футболе по центральному телевидению говорят только тогда, когда не сказать непростительно.

Как может страна называться футбольной, если телеканалы отказываются от прав на трансляции родного чемпионата? Как может страна называться футбольной, если ее самый известный и популярный сейчас игрок играет в Казахстане?

Вот смотришь зарубежные фильмы, периодически бываешь за рубежом, смотришь сторисы друзей, смотришь европейский футбол по телеку, работаешь, наконец, в спортивной редакции и знаешь, что к чему и что вообще в мире происходит – и видишь заполненные стадионы, ставишь новости на сайт про то, как какой-то латиноамериканец заплакал при виде Месси, а другой – покончил с собой из-за поражения любимой команды. А рыжеволосый паренек, с которым ты познакомился, когда учился в Ирландии, вообще-то угорает по регби, но каждый уикенд находит полтора часа, чтобы посмотреть матч команды из родного города. «Support your local team», все дела.

И у нас – вот у вас был плакат с любимым футболистом дома? У меня не было, а одноклассников, у которых был, пересчитаю по пальцам одной руки. Люди рубятся в фифу, но ходят ли они на стадионы? В Сочи на стадионе «Фишт» в ФНЛ-2018/19 будет играть команда из другого города, у которой средняя посещаемость за прошлый сезон – 671 болельщик. У тебя больше друзей вк.

И ни чемпионат Европы, ни Лига чемпионов, ни тур РФПЛ не меняли картины: в России футбол нужен маленькой кучке людей, которая будто бы становилась все меньше и меньше, потому что сейчас подросткам подавай Dota 2, CS:GO, Fortnite, Twitch, инстаграмы всякие, YouTube, для более богемных – тусы на «Стрелке», музыкальные фесты, «Сосна и липа» и сеты модных хипстеров.

ХаскиEurosport

А тут лента инстаграма почти полностью погрузилась в футбол. И даже те, от кого ты в последнюю очередь ожидал фоток со стадионов или видео с эмоциями из бара, приятно удивляли. А из дома выходишь – и видишь людей, которые идут в метро в олимпийках «Челси» и футболках «Спартака». Нет, это был не день матча. Они просто вышли из дома в символике любимых клубов.

На ЧМ приехали фэны разных национальностей. Хмурый скептик, ненавидящий всех вокруг в вагоне московского метрополитена, увидел, как можно болеть футболом: это не про мордобой и не про хулиганства. Это не страшно. Это не стыдно.

И очень хочется, чтобы это продолжилось и после чемпионата мира. Мы переживем без Никольской и без сумасшедших мексиканцев, которые везде поют песню про Чаки Лосано. Мы переживем без фан-зоны и без полицейских, которые смотрят на оргазмирующих фанатов снисходительными взглядами. Мы переживем центр, который в кои-то веки не перекопан, будто там ищут клад армии гномов.

Я хочу выходить на улицу и видеть людей в футбольной форме. И чтобы дети пинали мяч во дворе. Я хочу слушать разговоры о футболе в метро не только раз в четыре года. И я верю, что это возможно благодаря чемпионату мира в нашей пока что нефутбольной стране.

Но у нее есть все, чтобы перестать ею быть.

Все, что должен знать о чемпионате мира, но, возможно, упустил

Фото: официальная группа фестиваля «Боль»