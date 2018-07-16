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Президент Хорватии подарила Владимиру Путину именную майку «шашечных»
Вот кого не хватило команде Златко Далича на поле.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вернулась с саммита НАТО в Россию ради финала ЧМ-2018.
За гостеприимство Грабар-Китарович отблагодарила Владимира Путина именной майкой хорватской сборной.
- На саммите НАТО глава Хорватии подарила именные майки Дональду Трампу и Терезе Мэй.
- Хорватия проиграла Франции со счетом 2:4 и завоевала серебряные медали – лучший результат в своей истории.
- Грабар-Китарович присутствовала на церемонии награждения финалистов.
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