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Путин побывал в раздевалке сборной Хорватии после финала ЧМ-2018. Вукоевичу тоже нашлось место

Путин побывал в раздевалке сборной Хорватии после финала ЧМ-2018. Вукоевичу тоже нашлось место
Eurosport

17 мин. назад

Получилось эффектное фото.

Сборная Хорватии проиграла в финале ЧМ-2018 Франции, но все равно показала лучший результат в своей истории.

После игры президент РФ Владимир Путин зашел в раздевалку поздравить «шашечных» с выступлением в России. Глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович, разумеется, была там же.

В раздевалке присутствовал и Огнен Вукоевич, который был отстранен Хорватским футбольным союзом за видеозапись «Слава Украине».

  • Перед игрой Грабар-Китарович подарила Путину футболку сборной Хорватии с его фамилией.
  • Серебро-2018 стало второй медалью для хорватов на чемпионатах мира. На ЧМ-1998 они взяли бронзу.
  • Капитан «шашечных» Лука Модрич был признан лучшим футболистом турнира.

(Фото: твиттер Хорватского футбольного союза)

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