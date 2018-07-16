Радость Эвра, нырки Рамоса и перемены Роналду. Как топы провели день финала

15 июля завершился ЧМ-2018. В решающем матче Франция победила Хорватия со счетом 4:2. На поле «Лужников» вышло много звезд, но для большинства турнир либо закончился давно, либо не начинался вообще.

Криштиану Роналду

У героя первых дней ЧМ-2018 свое грандиозное событие: он прилетел в Турин для медобследования в «Ювентусе».

Джанлуиджи Буффон

Легендарный итальянец вопросы с новым клубом решил полностью. За триумфов французов он наблюдал из столицы Франции.

Марко Веррати

Еще один парижский итальянец побывал на «Стад де Франс».

Патрис Эвра

Эвра приезжал ЧМ-2018, но финал смотрел дома в лакшери-обстановке.

Харри Кейн

Лучший бомбардир ЧМ-2018 вернулся домой. Без медалей.

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Эден Азар, Тибо Куртуа и сборная Бельгии

«Красные дьяволы» тоже радовались возвращению. Куда более приятному.

Артем Дзюба

Воссоединился с дружочком.

Хамес Родригес

Колумбиец после вылета с ЧМ-2018 наслаждается отпуском.

Серхио Рамос

Капитан «Реала» показал, что из в прыжках в воду он был бы звездой.

Мо Салах

Почетный гражданин Чечни наслаждался райской жизнью.

Рикарду Куарежма

У португальца новый телефон.

Уэйн Руни

Шрек дебютировал за «Ди Си». Ему не до каких-то Франций и Хорватий.

Серхио Агуэро

Аргентина провалила ЧМ-2018, но у Агуэро все и так хорошо.

Марио Гётце

Герой финала ЧМ-2014 в этот раз даже не поехал на турнир. Но зато запостил стильное фото в стиле ретро.

Лерой Сане

У соотечественника Гётце из «Сити» схожая неприятность. Зато есть время позажигать в тачке.

Кристиан Эриксен

Датчанин в начале июня стал отцом. Поэтому только семья!

Джером Боатенг

У немца семья немного больше.

Радамель Фалькао

А у колумбийского монегаска – раза в четыре.

Следующий чемпионат мира пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

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