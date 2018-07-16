Eurosport
Радость Эвра, нырки Рамоса и перемены Роналду. Как топы провели день финала
Пока одни творили историю, другие за ней наблюдали. Или не наблюдали.
15 июля завершился ЧМ-2018. В решающем матче Франция победила Хорватия со счетом 4:2. На поле «Лужников» вышло много звезд, но для большинства турнир либо закончился давно, либо не начинался вообще.
Криштиану Роналду
У героя первых дней ЧМ-2018 свое грандиозное событие: он прилетел в Турин для медобследования в «Ювентусе».
Джанлуиджи Буффон
Легендарный итальянец вопросы с новым клубом решил полностью. За триумфов французов он наблюдал из столицы Франции.
Марко Веррати
Еще один парижский итальянец побывал на «Стад де Франс».
Патрис Эвра
Эвра приезжал ЧМ-2018, но финал смотрел дома в лакшери-обстановке.
Харри Кейн
Лучший бомбардир ЧМ-2018 вернулся домой. Без медалей.
Эден Азар, Тибо Куртуа и сборная Бельгии
«Красные дьяволы» тоже радовались возвращению. Куда более приятному.
Артем Дзюба
Воссоединился с дружочком.
Хамес Родригес
Колумбиец после вылета с ЧМ-2018 наслаждается отпуском.
Серхио Рамос
Капитан «Реала» показал, что из в прыжках в воду он был бы звездой.
Мо Салах
Почетный гражданин Чечни наслаждался райской жизнью.
Рикарду Куарежма
У португальца новый телефон.
Уэйн Руни
Шрек дебютировал за «Ди Си». Ему не до каких-то Франций и Хорватий.
Серхио Агуэро
Аргентина провалила ЧМ-2018, но у Агуэро все и так хорошо.
Марио Гётце
Герой финала ЧМ-2014 в этот раз даже не поехал на турнир. Но зато запостил стильное фото в стиле ретро.
Лерой Сане
У соотечественника Гётце из «Сити» схожая неприятность. Зато есть время позажигать в тачке.
Кристиан Эриксен
Датчанин в начале июня стал отцом. Поэтому только семья!
Джером Боатенг
У немца семья немного больше.
Радамель Фалькао
А у колумбийского монегаска – раза в четыре.
- Следующий чемпионат мира пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.