Называть Францию сборной Африки – глупо. Мир давно изменился и больше не будет прежним

На дворе 2018-й год, но некоторые люди продолжают жить стереотипами и никак не хотят принимать простую истину: с ходом времени жизнь меняется. Пугает то, что природные правила игры не понимают личности, которые по статусу чуть выше простых смертных и как бы должны подавать пример народу.

На групповом этапе чемпионата мира в твиттере спалился глава администрации Липецкой области. Чиновник объяснил вылет сборной Германии тем, что немцы разожгли на русской земле войну. Плевать, что ни один футболист и тренер Бундестим не имеет отношения к тем событиям – по логике мужчины, команда должна расплачиваться за геополитические ошибки прошлого своей страны.

В плей-офф под обстрел абсурда попала сборная Франции. Команда Дидье Дешама уверенно проходила соперников и вызвала не совсем адекватную аналитику: без чернокожих футболистов африканского происхождения Франция слаба. В составе действительно преобладает кровь черного континента (у 15 игроков из 23), но аргумент максимально слаб по нескольким причинам.

Сборная ФрацииGetty Images

Во-первых, всего три футболиста из чемпионского состава родились за пределами Франции. Первые два года жизни Стив Манданда провел в ДР Конго, а Самюэль Умтити – в Камеруне. Тома Лемар 13 лет жил в Гваделупе, но не спешите язвительно бросать проклятья в монитор: Гваделупа – заморский департамент Франции и часть Европейского Союза.

Во-вторых, практически все игроки (кроме Лемара и Люки Эрнандеса) научились играть в футбол именно во Франции. В принципе, дискуссию можно заканчивать уже на этом пункте. Разве парни виноваты, что в 1990-е родители уехали в Европу за лучшей жизнью? Килиан Мбаппе, Поль Погба и остальные – это и есть Франция. Их воспитывали и учили обращаться с мячом в этой стране, а не на исторической родине.

В-третьих, глобализация происходит уже очень давно. Когда Мбаппе еще не родился, а Франция брала первый в истории Кубок мира, в составе тоже было мало коренных французов. Помните же, что Зинедин Зидан – алжирец по происхождению? Главарь защиты Марсель Десайи родился в Гане, а родители Давида Трезеге из Аргентины и Испании. Мир уже столкнулся с культурным мини-шоком 20 лет назад, но некоторых бомбит до сих пор.

Чемпионат мира в России превратился в площадку для хайпа – высказаться про игру с мячом считал долгом чуть ли не каждый. И это круто, если по делу. Но иногда слишком смешно и грустно одновременно.

«Я решила болеть за Хорватию. Потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Манданда, Нзонзи из ДР Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матюиди из Анголы, Менди из Сенегала , Фекира из Алжира», – выдержка из поста в инстаграме Марии Кожевниковой – дамы, которая снималась в «Универе», а потом присела в госдуму.

Мария очень старательно нагуглила происхождение футболистов или просто подсмотрела в новости про схожее высказывание бывшего тренера сборной Хорватии Игора Штимица. Уже в следующем посте девушка призналась, что ей понравилась сборная Бельгии и забыла про собственные принципы – в команде Роберта Мартинеса коренных бельгийцев можно пересчитать по пальцам.

В России играет бразилец – о чем вообще речь! Темнокожие ребята в составах Англии, Швейцарии, Германии – это норма современного футбола и отражение ситуации в мире, где границы стираются. Те, кто не хочет этого признавать, в лучшем случае похожи на жалкого Драко Малфоя.

«Во французской команде есть игроки африканского происхождения из разных стран. Все это обогащает французский футбол, мы все французы и гордимся этим. Не стоит говорить о том, где, кто родился», – Дидье Дешам сказал правильные слова перед финалом. Нужно не зацикливаться на цвете кожи и происхождении, а смотреть футбол и радоваться, что Мбаппе постигал футбол во Франции – не факт, что в Камеруне вырастили бы такого волшебника.

«Ему лишь 19, но иногда будто 35». Мбаппе блистал весь ЧМ и не подкачал в финале