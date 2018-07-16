«Франция, если так ее можно назвать, состоит из Манданда и Н'Зонзи». Огненная запись Кожевниковой
Этническое разнообразие в итоге победило.
Перед финалом ЧМ-2018 актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова своеобразным образом заявила о своих предпочтениях в главной игре четырехлетия.
«Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Манданда, Н'Зонзи, которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала, Фекира из Алжира.
А во-вторых, я прониклась уважение к капитану сборной Хорватии – к Луке Модричу!» – написала Мария.
В схожем стиле перед финалом высказался экс-игрок и тренер сборной Хорватии Игор Штимац.
- Франция в итоге победила со счетом 4:2.
- Поль Погба и Килиан Мбаппе забили по голу.
(Фото: инстаграм Марии Кожевниковой)