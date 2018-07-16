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Сильные дожди в Волгограде чуть не смыли построенный к ЧМ-2018 стадион в Волгу

Сильные дожди в Волгограде чуть не смыли построенный к ЧМ стадион в Волгу
Eurosport

35 мин. назад

Праздник закончился, начались будни.

15 июля на Волгоград обрушились сильные дожди, которые подтопили принимавший ЧМ–2018 стадион и прилегающую территорию.

Внутренние помещения арены залило водой, сильный поток грязи смыл часть склона перед новым стадионом. За сутки в Волгограде выпала полуторамесячная норма осадков.

Из-за ливня в городе оказались подтопленными дороги, торговые центры, дома и пути на железнодорожной станции Краснооктябрьская.

  • Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля.
  • Волгоград принимал 4 матча группового этапа турнира.
  • Стадион вместимостью 45 015 человек открыли прямо перед ЧМ.

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