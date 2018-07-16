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Деян Ловрен: «Когда Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ-2018, хотел выбросить их со стадиона»

Ловрен: «Когда Pussy Riot выбежали на поле, хотел выбросить их со стадиона»
Eurosport

1 час назадОбновлено 6 мин. назад

Злая и агрессивная реакция хорватского центрбека.

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал акцию Pussy Riot во время финала ЧМ-2018.

«Я был очень зол, потому что тогда мы играли очень здорово. Мы показывали отличный футбол, и произошла какая-то заминка. Я потерял самообладание, схватил этого парня и хотел выбросить его со стадиона», – цитирует 29-летнего защитника Daily Mail.

Акция Pussy Riot произошла на 52-й минуте финального матча при счете 2:1 в пользу Франции. Четверо стрикеров выбежали на газон в полицейской форме, одна из девушек дала пять Килиану Мбаппе в центральном круге. Затем участников группы задержали.

  • Pussy Riot назвали акцию «Милиционер вступает в игру» и протестовали против политзаключенных и полицейского произвола.
  • Хорватия пропустила еще 2 мяча, забила после ошибки Уго Льориса и проиграла Франции – 2:4.

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