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Президент Франции радуется победе на ЧМ-2018, как обычный фанат. Просто посмотрите на это
Эмманюэль Макрон и его искренние эмоции.
Лидер французской республики радовался победе сборной на ЧМ-2018 едва ли не больше всех.
Сначала на трибунах.
Эмманюэль МакронEFE
Снова на трибунах.
Эмманюль МакронGetty Images
Потом на поле рядом с Владимиром Путиным.
Эмманюэль МакронGetty Images
Макрон обнимал Гризманна как старшего сына.
Эмманюэль Макрон и Антуан ГризманнGetty Images
Мбаппе – как младшего.
Эмманюэль Макрон и Килиан МбаппеGetty Images
Все закончилось в раздевалке.
- Эмманюэль Макрон – президент Франции с 2017 года.
- Сборная Франции вышла в финал ЧМ в третий раз за 20 лет, в 1998 году она так же выиграла, в 2006-м – проиграла.
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