Президент Франции радуется победе на ЧМ-2018, как обычный фанат. Просто посмотрите на это

Лидер французской республики радовался победе сборной на ЧМ-2018 едва ли не больше всех.

Сначала на трибунах.

Эмманюэль МакронEFE

Снова на трибунах.

Эмманюль МакронGetty Images

Потом на поле рядом с Владимиром Путиным.

Эмманюэль МакронGetty Images

Макрон обнимал Гризманна как старшего сына.

Эмманюэль Макрон и Антуан ГризманнGetty Images

Мбаппе – как младшего.

Эмманюэль Макрон и Килиан МбаппеGetty Images

Все закончилось в раздевалке.

Эмманюэль Макрон – президент Франции с 2017 года.

Сборная Франции вышла в финал ЧМ в третий раз за 20 лет, в 1998 году она так же выиграла, в 2006-м – проиграла.

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