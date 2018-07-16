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Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич: «Нам не повезло. Французы забили 4 гола при трех ударах»

Ракитич: «Нам не повезло. Французы забили 4 гола при трех ударах»
Eurosport

60 мин. назад

Есть доля истины в его словах.

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич прокомментировал финальный матч ЧМ-2018 против Франции.

«Мы играли лучше в первом тайме. Мы атаковали, но нам не повезло. Французы забили четыре гола при трех ударах по воротам. Но я хочу поздравить Францию, она заслужила победу», – цитирует Ракитича официальный сайт ФИФА.

  • Франция победила Хорватию со счетом 4:2 и во второй раз стала чемпионом мира.
  • Первый тайм закончился при счете 2:1 в пользу «трехцветных», хотя статистика ударов по воротам за этот отрезок (7:1) была в пользу хорватов.

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