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Президент США Дональд Трамп: «Поздравляю Россию и Путина с великолепным чемпионатом мира»

Трамп: «Поздравляю Россию и Путина с великолепным чемпионатом мира»
Eurosport

47 мин. назад

ЧМ сближает страны.

После финала ЧМ-2018 президент США Дональд Трамп в твиттере поделился впечатлениями о турнире в России.

«Мои поздравления Франции: они показали экстраординарный футбол и выиграли ЧМ-2018. Я также хочу поздравить президента Путина и Россию с действительно великолепным чемпионатом мира. Один из лучших когда-либо», – написал политик.

  • 15 июля в России завершился 21-й чемпионат мира по футболу, его победителем стала сборная Франции.
  • На следующий день Дональд Трамп и Владимир Путин провели рабочую встречу в Хельсинки.

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