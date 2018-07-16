Eurosport
Президент США Дональд Трамп: «Поздравляю Россию и Путина с великолепным чемпионатом мира»
ЧМ сближает страны.
После финала ЧМ-2018 президент США Дональд Трамп в твиттере поделился впечатлениями о турнире в России.
«Мои поздравления Франции: они показали экстраординарный футбол и выиграли ЧМ-2018. Я также хочу поздравить президента Путина и Россию с действительно великолепным чемпионатом мира. Один из лучших когда-либо», – написал политик.
- 15 июля в России завершился 21-й чемпионат мира по футболу, его победителем стала сборная Франции.
- На следующий день Дональд Трамп и Владимир Путин провели рабочую встречу в Хельсинки.
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