«Ведомости»: Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ-2018, потому что им открыли дверь стюарды

На 52-й минуте финального матча чемпионата мира на поле выбежали четверо участников группы Pussy Riot. Они были одеты в полицейскую форму и не выкрикивали никаких лозунгов.

Газета «Ведомости» выяснила, как им удалось пройти мимо охраны, полиции и волонтеров. На сайте Первого канала с тактической камеры видно, как акционеры вошли внутрь «Лужников». После короткой беседы стюарды у входа на трибуны D пропустили участников Pussy Riot к полю.

Через 10 секунд оппозиционеры спустились к газону и прошли через еще одну калитку, которую им открыл другой стюард. Еще один сотрудник стадиона, дежуривший у рекламных щитов, тоже никак не препятствовал четверым акционерам.

Участники Pussy Riot коротко что-то обсудили перед забегом и стартовали на футбольное поле. Через полминуты их задержали сотрудники полиции.

Pussy RiotGetty Images

Четверо стрикеров выбежали на газон в полицейской форме, одна из девушек дала пять Килиану Мбаппе в центральном круге. Затем участников группы задержали.

Pussy Riot назвали акцию «Милиционер вступает в игру» и протестовали против политзаключенных и полицейского произвола.

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