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Президент Хорватии утопила в слезах Луку Модрича, пока вручала ему «Золотой мяч» за ЧМ-2018
Колинда Грабар-Китарович эмоционально встретила награду земляка.
Во время церемонии награждения после финала ЧМ-2018 президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович не сдержала эмоций, радуясь награде лучшему игроку чемпионата мира. Приз забрал Лука Модрич из мадридского «Реала».
Взгляните на ее лицо.
Колинда Грабар-Китарович, Эмманюэль Макрон и Лука МодричGetty Images
Без комментариев.
Колинда Грабар-Китарович и Лука МодричGetty Images
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