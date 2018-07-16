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Президент Хорватии утопила в слезах Луку Модрича, пока вручала ему «Золотой мяч» за ЧМ-2018

Президент Хорватии утопила в слезах Модрича, пока вручала ему «Золотой мяч»
Eurosport

28 мин. назад

Колинда Грабар-Китарович эмоционально встретила награду земляка.

Во время церемонии награждения после финала ЧМ-2018 президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович не сдержала эмоций, радуясь награде лучшему игроку чемпионата мира. Приз забрал Лука Модрич из мадридского «Реала».

Взгляните на ее лицо.

Колинда Грабар-Китарович, Эмманюэль Макрон и Лука Модрич

Колинда Грабар-Китарович, Эмманюэль Макрон и Лука МодричGetty Images

Без комментариев.

Колинда Грабар-Китарович и Лука Модрич

Колинда Грабар-Китарович и Лука МодричGetty Images

  • Грабар-Китарович возглавляет Хорватию с 2015 года.
  • 7 июля президент Хорватии прибыла в Россию на обычном самолете эконом-класса.

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