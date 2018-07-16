Зонт пригодился Путину не только на награждении – он спас и от шампанского в раздевалке французов
«Трехцветные» не пощадили первых лиц государств.
Президент России Владимир Путин вместе Эмманюэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович посетил раздевалку победителей чемпионата мира – сборной Франции.
В тот момент, когда футболисты «трехцветных» начали поливать друг друга шампанским, над Путиным вновь раскрыли большой черный зонт. Тот самый, который спас президента от проливного дождя на церемонии награждения.
- Сборная Франции обыграла в финале ЧМ-2018 Хорватию со счетом 4:2.
- Они стали чемпионами мира во второй раз в истории.
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