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Зонт пригодился Путину не только на награждении – он спас и от шампанского в раздевалке французов

Зонт пригодился Путину не только на награждении – он спас и от шампанского в раздевалке французов
Eurosport

8 мин. назад

«Трехцветные» не пощадили первых лиц государств.

Президент России Владимир Путин вместе Эмманюэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович посетил раздевалку победителей чемпионата мира – сборной Франции.

В тот момент, когда футболисты «трехцветных» начали поливать друг друга шампанским, над Путиным вновь раскрыли большой черный зонт. Тот самый, который спас президента от проливного дождя на церемонии награждения.

  • Сборная Франции обыграла в финале ЧМ-2018 Хорватию со счетом 4:2.
  • Они стали чемпионами мира во второй раз в истории.

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