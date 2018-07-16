Зонт пригодился Путину не только на награждении – он спас и от шампанского в раздевалке французов

Президент России Владимир Путин вместе Эмманюэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович посетил раздевалку победителей чемпионата мира – сборной Франции.

В тот момент, когда футболисты «трехцветных» начали поливать друг друга шампанским, над Путиным вновь раскрыли большой черный зонт. Тот самый, который спас президента от проливного дождя на церемонии награждения.

Сборная Франции обыграла в финале ЧМ-2018 Хорватию со счетом 4:2.

Они стали чемпионами мира во второй раз в истории.

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