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Коуч сборной Бельгии Тьерри Анри покинул Sky Sports, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру

Анри покинул Sky Sports, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру
Eurosport

1 час назад

Французу захотелось большего.

Экс-нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри больше не будет работать на Sky Sports в качестве футбольного эксперта.

40-летний француз сосредоточится на самостоятельной карьере тренера, сообщает Sky Sports.

  • Анри проработал на Sky Sports 4 года.
  • На ЧМ-2018 он входил в тренерский штаб сборной Бельгии, которая завоевала бронзовые медали турнира.
  • До работы на ТВ Тьерри возглавлял юношескую команду «Арсенала» в сезоне-2015/16.

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