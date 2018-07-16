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Коуч сборной Бельгии Тьерри Анри покинул Sky Sports, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру
Французу захотелось большего.
Экс-нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри больше не будет работать на Sky Sports в качестве футбольного эксперта.
40-летний француз сосредоточится на самостоятельной карьере тренера, сообщает Sky Sports.
- Анри проработал на Sky Sports 4 года.
- На ЧМ-2018 он входил в тренерский штаб сборной Бельгии, которая завоевала бронзовые медали турнира.
- До работы на ТВ Тьерри возглавлял юношескую команду «Арсенала» в сезоне-2015/16.
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